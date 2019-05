Lyon : une nouvelle piste cyclable sur les quais de Saône

Les travaux d'aménagement qui ont débuté le long du quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement de Lyon, permettront la création d'une nouvelle piste cyclable permettant de relier Perrache à Saint-Jean.

Les cyclistes du quai Fulchiron vont être soulagés. Dans quelques mois ils seront enfin protégés ! Comme nous vous l'annoncions au moment de la réunion publique d'information, au mois de février, une piste cyclable bidirectionnelle avec séparateur va être créée sur cette portion des quais de Saône, aujourd'hui dépourvue de tout aménagement cyclable (lire ici). Elle permettra de relier Perrache à Saint-Jean. Avec la réalisation de cette portion, la piste cyclable des quais de Saône courra de la pointe de la confluence à Vaise.

"Tronçon structurant"

"La liaison du quai entre le pont Kitchener et le pont Bonaparte constitue un tronçon structurant pour le déplacement des vélos sur l’axe Nord-Sud en rive droite de la Saône, cette liaison va au-delà des simples déplacements dans l’arrondissement et favorisera le développement des déplacements en vélos sur la métropole", écrit la mairie d'arrondissement sur son site. Un tronçon qui fait partie de l'itinéraire cyclable, l'échappée bleue, véloroute longeant la Saône et la Moselle, de Lyon au Luxembourg.

Deux ralentisseurs

Les travaux ont commencé au mois d'avril, après des opérations préalables d'assainissement et d'élagage des arbres. Les premiers mètres de pistes sont visibles dans le prolongement du pont Kitchener, tout à fait au sud du quai Fulchiron. Les travaux s'échelonneront en cinq phases jusqu'en mars 2020. Pendant les travaux, la chaussée sera réduite à une voie de circulation. Le réaménagement donnera lieux à une modification du stationnement et à l'installation de deux ralentisseurs, au niveau de la place Port Neuf et celle Benoît Crépu.

Le détail du phasage des travaux est disponible sur le site de la mairie du 5e (lire ici).