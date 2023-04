Les Lyonnais vont donner un coup de pouce à la biodiversité

La Ville de Lyon, avec l'aide de trois associations, lance un défi aux Lyonnais, pour booster la biodiversité en créant jusqu'à 100 refuges d'ici l'été.

La Ville de Lyon, en collaboration avec les associations Anciela, Arthropologia et la Ligue pour la protection des oiseaux Rhône (LPO) convient les Lyonnais à faire éclore dans les jardins, les balcons et les trottoirs. Du 25 avril au 15 juin, les participants devront faire émerger des refuges dans les jardins pour stimuler la biodiversité, alors qu'on compte un tiers d'oiseaux en moins dans les campagnes françaises en 15 ans. Ces refuges permettraient d'accueillir, plantes, insectes et animaux.

Pour relever le défi, les associations mettent à la disposition des participants trois temps forts : dont un webinaire organisé le 25 avril pour informer sur la biodiversité, un moment d'échange, avec ateliers et conseils sur les plantes le 31 mai, puis le bilan des plantations le 15 juin prochain.