Les inscriptions de la course Run In Lyon sont ouvertes

Les inscriptions de la course Run In Lyon ouvrent aujourd'hui. La course aura lieu le 3 octobre 2021.

Après l'annonce du retour de l'événement sportif en 2021, il est possible de s'inscrire dès ce matin. La course aura lieu le 3 octobre 2021 et c'est une bonne nouvelle pour les coureurs puisque l'édition de 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire.

Trois types de courses sont proposées : les 10km, le semi-marathon et le marathon complet. Attention cependant, les places sont encore limitées : les premiers arrivés seront les premiers servis.

Pour rappel, Run In Lyon est une série de courses à pied se déroulant dans le centre-ville de Lyon, depuis la Parc de la Tête d'Or en passant par les quais de Rhône.

Les inscriptions se passent ICI.