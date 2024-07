Les images et vidéos du feu d'artifice de Lyon

Le spectacle pyrotechnique du 14 juillet de Lyon a tenu toutes ses promesses. Pourtant, peu d'acclamations ont été entendues.

20 minutes de couleurs dans le ciel lyonnais. Le feu d'artifice du 14 juillet, commencé à 22h30 pétantes et clôturé à 22h50 tout aussi pétantes, n'a pas démérité. Le spectacle, intitulé, "les feux olympiques", a débuté doucement, un peu comme une représentation de théâtre, avec des coups frappés pour réclamer l'attention du public (l'artificier choisi par la ville a conçu son spectacle avec "une montée en puissance progressive afin d'accoutumer les oiseaux comme si un orage approchait".)

Le feu d'artifice s'est composé de 18 séquences et 4 bouquets finaux, et s'est déployé dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière, avec trois points de tirs - le parking du Conservatoire régional, le parc des Hauteurs, et le Jardin du Rosaire. Le feu d 'artifice pyrotechnique a été imaginé par la société stéphanoise Lacroix-Ruggieri.

Retour en photos et en vidéo.