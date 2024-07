Lyon : un 14 juillet sous haute sécurité

Le dispositif policier déployé à Lyon pour le feu d'artifice de la fête nationale française est particulièrement lourd.

Le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré à Lyon à 22h30. Le spectacle "les feux olympiques" se compose de 18 séquences et 4 bouquets finaux, et se déploiera dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière avec trois points de tirs : le parking du Conservatoire régional, le parc des Hauteurs, et le Jardin du Rosaire, tous trois situés dans le 5e arrondissement de Lyon. Le feu d 'artifice pyrotechnique, imaginé par la société stéphanoise Lacroix-Ruggieri doit durer 20 minutes.

Pour assurer le bon déroulement du spectacle pour lequel des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus, la préfecture a déployé un impressionnant dispositif : 400 policiers, dont deux CRS et la CRS 83 - une unité “nouvelle génération” pour lutter contre les violences urbaines, 300 gendarmes et autant de sapeurs-pompiers avec deux casernes déportées.

Des brigades nautiques des sapeurs-pompiers et de la police nationale sont également à pied d'oeuvre sur la Saône.

Des effectifs de la police municipale seront en renfort de ce dispositif.

