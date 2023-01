Les écologistes veulent relancer le Lyon-Bordeaux en train

La Métropole et la Ville de Lyon investissent dans Railcoop, espérant relancer la ligne Lyon-Bordeaux en train.

Ce lundi 23 janvier, la Métropole de Lyon a voté une entrée au capitale de la société coopérative, Railcoop qui souhaite relancer la ligne de train Lyon-Bordeaux, à hauteur de 80 000 €. Quelques semaines plus tôt, le 15 décembre, c'est la Ville de Lyon qui avait fait de même, à hauteur de 20 000 €.

"Crédibiliser un projet ferroviaire d'intérêt général"

L'objectif des écologistes, "faire connaître et crédibiliser un projet ferroviaire d'intérêt général". Pour mémoire, la ligne Lyon-Bordeaux, via Limoges, avait été abandonnée fin 2012, faute de rentabilité.

Railcoop compte plus de 13 000 sociétaires avec un capital total de plus de 8 millions d'euros. Toutefois, le projet qui devait voir le jour à l'été 2022 a pris du retard notamment à cause de coûts trop importants. Pour la Métropole de Lyon, cette ligne représente "un potentiel de fréquentation très significatif".

Au sein de la majorité au conseil métropolitain, cette initiative ne fait toutefois pas l'unanimité. Railcoop est notamment accusée d'être un concurrent à la SNCF.