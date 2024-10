Alexandre Portier présent pour l’hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard ce lundi à Lyon

Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et l’Enseignement professionnel. (Photo IAN LANGSDON / AFP)

Alexandre Portier, ministre délégué à la Réussite scolaire et à l’Enseignement professionnel se rendra au lycée docteur Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, était assassiné par un jeune Russe d'origine tchétchène de 18 ans. Trois ans plus tard, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur agrégé de lettres modernes, était également tué par un islamiste au sein du groupe scolaire Gambetta-Carnot à Arras, dans le Pas-de-Calais. Deux attentats islamistes qui ont profondément marqué le corps enseignant et mis en exergue son importance face au terrorisme islamiste.

Lundi 14 octobre, un hommage national se tiendra dans toute la France pour se souvenir de ces deux professeurs "morts dans l’exercice de leur métier et pour les valeurs que leur souvenir continue d’incarner", soulignent les services de l’État. À cette occasion, le ministre délégué à la Réussite scolaire et à l’Enseignement professionnel, Alexandre Portier, se rendra au lycée docteur Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour participer à cet hommage. Une minute de silence sera observée dans les établissements scolaires du Rhône et de la France.

