Les déchèteries passent elles aussi à l'heure d'hiver

À partir du 2 novembre, les 19 déchèteries de la métropole changent d'horaire.

L'heure d'hiver n'impacte pas seulement les organismes... mais aussi les déchèteries qui passent, à partir du 2 novembre en mode heure d'hiver. Elles seront dès lors ouvertes et accessibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi, ouverture sans interruption de 9h à 17h et le dimanche, de 9h à 12h (à l'exception de celle de Villeurbanne Brinon).

La Métropole de Lyon rappelle que passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver ne supprime cependant pas les quelques règles de sécurité à respecter au sein des déchèteries :

le port des gants pour manipuler les déchets est toujours conseillé.

pour manipuler les déchets est toujours conseillé. le port de masques reste conseillé dans l'enceinte de la déchèterie dès la sortie du véhicule et pour toutes les phases de vidage des déchets.

dans l'enceinte de la déchèterie dès la sortie du véhicule et pour toutes les phases de vidage des déchets. les usagers doivent présenter à l’agent d’accueil une attestation de domicile prouvant leur résidence dans une des 59 communes de la Métropole.

prouvant leur résidence dans une des 59 communes de la Métropole. Les entreprises extérieures doivent présenter un devis ou une attestation de chantier d’un maître d’ouvrage métropolitain.

l’agent d’accueil n'est pas habilité à aider les usagers à porter des déchets lourds ou encombrants.

En ce qui concerne la déchèterie fluviale située quai Fulchiron dans le 5e arrondissement, elle sera accessible le samedi de 10h à 16h.

Petit rappel, les 19 déchèteries de la métropole restent fermées les jours fériés.

