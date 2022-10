10 500 mineurs accompagnés dans la Métropole de Lyon

160 millions d'euros ont été budgétés pour la politique de l'enfance dans la métropole de Lyon.

10 500. C'est le nombre de mineurs aujourd'hui accompagnés par la Métropole de Lyon (en plus de 1 700 jeunes majeurs).

A l'occasion de la visite du Dispositif Accueil Relais (DAR) de Rillieux-la-Pape (petit collectif qui assure un suivi plus personnalisé pour le placement de 6 enfants en difficulté, présentant pour majorité des troubles du handicap), le président de la Métropole de Lyon a tenu à rappeler les actions de la collectivité en faveur de l'enfance. "Le budget de la Métropole pour la politique de l’enfance est de l’ordre de 160 millions d 'euros par an. Un engagement fort, nécessaire pour lequel l’ensemble de la majorité est engagé et que nous partageons avec les services de l’État et de l’ARS (Agence régionale se santé, NdlR)."

La déclinaison métropolitaine de la stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance, vise à "agir le plus tôt possible pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille, prévenir les ruptures, donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits tout en préparant leur avenir".

La Métropole de Lyon est confrontée à la nécessité d’adapter la politique publique aux évolutions sociétales. En 2016, la Métropole avait accompagné 9 811 mineurs et 870 jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance pour un budget de plus de 123 millions d'euros.

