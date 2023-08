Les crocodiles seraient capables de détecter la détresse des bébés humains

Selon une étude menée par des chercheurs lyonnais et stéphanois, les crocodiles seraient capables de percevoir le sentiment de détresse dans les cris de bébés singes et humains.

C’est sans aucun doute l’info insolite de ce mois d’août. Dans une étude publiée par le journal de la Royal Society, des chercheurs lyonnais et stéphanois révèlent un lien ténu entre l’homme et le crocodile. Malgré le fort éloignement des deux espèces, les chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon sont arrivés à la conclusion que les crocodiles sont en capacité de percevoir la détresse dans des cris de bébés singes ou humains.

Pour arriver à ce constat, des haut-parleurs ont été plongés les bassins du parc zoologique d'Agadir au Maroc, le même qui abrite les deux anciens crocodiles du parc de la Tête d’Or. Des cris de bébés humains, de bonobos et de chimpanzés ont alors été diffusés dans l’eau faisant réagir certains des prédateurs.

Une acuité propre à son caractère de prédateur

"L’expérience a montré que les crocodiles identifient parfaitement la détresse dans des cris de bébés singes ou humains, mais aussi que plus les cris contiennent de la détresse, plus les reptiles réagissent", explique à l'AFP Nicolas Grimault. Directeur de recherches au laboratoire Cognition Auditive et Psychoacoustique (CRNL, CNRS, Inserm, Université Lyon 1), il est l’un des principaux auteurs de cette étude publiée le 9 août.

À en croire ces chercheurs, le crocodile serait même plus à même de détecter la détresse chez un enfant que ne l’est un humain. "Les crocodiles se basent sur des critères de rugosité, de chaos dans le cri, ce qui est plus pertinent que le critère sur lequel se basent les humains, qui est la hauteur du son", précise Nicolas Grimault. Cette réponse à la détresse ne serait toutefois pas à mettre au compte d’un sentiment protecteur. Ce serait même tout l’inverse. "Plus un animal est en détresse, plus c'est une proie facile", explique le chercheur, rappelant le caractère à sang froid du crocodile, toujours très économe de ses mouvements et opportuniste, à la recherche de proies en situation de faiblesse.