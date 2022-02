Les accidents de trottinettes électriques causeraient 2000 blessés par an à Lyon

D'après une estimation faite par le Journal du dimanche, les trottinettes électriques auraient causé environ 6000 blessés à Lyon, Paris et Marseille.

Lundi 31 janvier, la Sécurité routière a publié les chiffres provisoires des accidents de la route en 2021. Le bilan fait état de 22 morts dans des accidents impliquant une trottinette électrique. Quant aux chiffres des accidents et des blessés, l'organisme ne fournit pas de chiffres précis. Le Journal du dimanche s'est penché sur cette question et est arrivé à une estimation de 6000 blessés dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, dont au moins 2000 à Lyon.

L'estimation a été réalisé à l'aide de médecins en traumatologie de chaque ville, et du nombre d'opérations réalisées sur des personnes blessés dans des accidents de trottinette. Le nombre de 6000 est donc sûrement sous-estimé. Parmi les blessures les plus fréquentes, on retrouve les fractures. Nouveau moyen de déplacement, les trottinettes électriques en libre-service se sont multipliées dans ces trois grandes villes en 2019.

Au-delà des accidents qu'elles peuvent créer, certaines municipalités essayent de réduire d'autres nuisances apportées par les trottinettes, et notamment le stationnement chaotique. À Lyon, dans certains arrondissements, les utilisateurs de ce moyen de transport ont l'obligation de les déposer dans des endroits dédiés, sinon le prix de la course continue d'augmenter.

Lire aussi : Trottinettes à Lyon : la fin du stationnement sauvage actée sur la Presqu’île

Les 7e et 6e arrondissements de Lyon réglementent le stationnement des trottinettes