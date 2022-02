Covid-19 : plus de la moitié des habitants du Rhône ont reçu une dose de rappel, le point par départements dans la Région

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 75 % des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 50 % ont reçu une dose de rappel. Le point par départements.

Alors que le taux d'incidence dans le Rhône s'élève à 2700 dans le Rhône le 2 février, (en forte baisse depuis le 23 janvier), la campagne de vaccination poursuit son cours en Auvergne-Rhône-Alpes. Près de 6,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, et 4,1 millions ont eu une dose de rappel. Depuis mi-décembre, la vaccination est ouverte pour tous les Français de plus de 5 ans.

Dans la région, le Cantal et l'Allier sont les départements les plus vaccinés, avec plus de 80 % des personnes ayant reçu au moins une dose. La Haute-Savoie est le département le moins vacciné. Retrouvez ci-dessous l'avancée de la vaccination dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.