Les abonnés TER d’Auvergne-Rhône-Alpes remboursés de moitié en mars

En réponse à la demande formulée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la branche locale de SNCF Voyageurs remboursera ses abonnés à hauteur de 50% au mois de mars.

Comme nous l’écrivions mercredi, à la demande de l’autorité organisatrice des mobilités, à savoir la Région dirigée par Laurent Wauquiez, la SNCF va dédommager ses abonnés pour le mois de mars. Un geste commercial censé compenser les perturbations liées aux différents mouvements de grève contre la réforme des retraites.

Du côté des services de SNCF Voyageurs-TER Auvergne-Rhône-Alpes on précisait mercredi 5 avril que la demande de la Région "est en cours d'instruction" et que les modalités de remboursement seront précisées sur son site, sans communiquer de délais à ce stade. Selon nos informations, après des négociations la Région et SNCF Voyageurs sont tombés d’accord pour que les abonnements soient remboursés à hauteur de 50%.

Pour l’heure, pas de nouvelles sur les délais de ce remboursement, en revanche la Région pourrait reformuler la même demande si les grèves se poursuivent au mois de mars.