Le pass sanitaire devrait s'appliquer à partir du 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans. Dans les bibliothèques de Lyon, ils ne seront pas obligés de le présenter, tout comme les étudiants, du fait d'une exception légale.

À compter du 30 septembre 2021, les adolescents âgés de 12 ans et deux mois à 17 ans devront présenter un passe sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé. Les bibliothèques en font partie. À Lyon et à Villeurbanne, ils en seront exemptés, tout comme les étudiants, du fait d'une exception légale.

Cette exception s'appuie sur le décret du 7 août 2021, qui dispose que "les personnes accédant [aux bibliothèques] pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche" ne sont pas soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Les 12-17 ans, supposés être scolarisés, et les étudiants, peuvent donc entrer dans cette catégorie. Les 12-17 ans n'auront pas de justificatifs à présenter. Pour les étudiants, la présentation d'une carte d'étudiant sera demandé pour entrer sans pass sanitaire dans les bibliothèques.

La présentation d’un passe sanitaire est toujours obligatoire pour les personnes majeures souhaitant accéder à une bibliothèque, ainsi que le port du masque.