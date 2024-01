L’équipe de France de basket affrontera la Serbie à Lyon avant les JO

Dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’équipe de France de basket (hommes) affrontera la Serbie à la LDLC Arena, en périphérie de Lyon, le 12 juillet.

À un peu plus de 190 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, la Fédération française de basket (FFB) a dévoilé lundi le calendrier de la préparation des Bleus avant l’épreuve. L’équipe de France disputera six matches préparatoires, avec trois chocs face aux trois premiers du dernier Mondial, l’Allemagne, la Serbie et le Canada.

Le 12 juillet à la LDLC Arena

Finalistes en 2021 aux JO de Tokyo, les Bleus affronteront la Serbie, finaliste malheureuse du dernier mondial face à l’Allemagne, le 12 juillet à la LDLC Arena de Décines, en périphérie de Lyon. Avant cela, l’équipe de France, qui était sortie par la petite porte du Mondial 2023 au Japon et aux Philippines et qui est qualifiée pour le tournoi olympique en tant que pays organisateur, affrontera la Turquie le 3 juillet à Rouen, puis les Champions du monde Allemand à Cologne le 6 juillet et le 8 juillet à Montpellier. Les Bleus termineront leur préparation par deux affiches à Orléans face au Canada, le 19 juillet, et l’Australie, le 21 juillet. Ils rejoindront ensuite Lille pour les JO, qui débuteront le 26 juillet.

Pour le moment, la billetterie pour le match des Bleus n’est pas encore ouverte. Le programme de préparation de l’équipe de France féminine n’a pas encore été dévoilé, mais elle devrait disputer une rencontre à Lyon le 12 juillet, à la LDLC Arena, avant le match des hommes. D’après nos confrères de l’Équipe ce devrait être contre la Serbie également.

Tony Parker honoré

La Fédération française de basket profitera de cette journée pour honorer le président de l'ASVEL et ancien joueur de l'équipe de France. Tony Parker verra son numéro 9 être retiré de la sélection française, une pratique qui consiste à mettre de côté le numéro porté par un joueur après sa retraite en hommage à sa contribution à un club ou à un pays. Une reconnaissance que lui avait déjà octroyé son ancien club NBA, les San-Antonio Spurs, avec qui il a décroché cinq titres en 2003, 2005, 2007, 2013 et 2014.

L’ancien meneur avec ses 181 sélections et ses 2 741 a grandement contribué à la réussite de l’équipe de France durant 16 ans (2000-2016). Tony Parker compte à son palmarès avec les Bleus un titre de champion d’Europe, glané en 2013 face à la Lituanie (80-66).