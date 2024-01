Neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige et verglas

En vigueur dans huit départements lundi, la vigilance neige et verglas est étendue à un neuvième département de la région Auvergne-Rhône-Alpes mardi 16 janvier.

La vague de froid en cours depuis un peu plus d’une dizaine de jours sur la France se poursuit ce mardi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques chutes de neige enregistrées lundi du Nord de l’Auvergne au Nord de Rhône-Alpes, la vigilance jaune pour la neige et le verglas est maintenue sur huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi : l’Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère ce matin. Elle est également étendue à la Haute-Loire jusqu’en début de matinée.

Un redoux attendu mercredi

Prudence notamment si vous devez prendre la route, du verglas peut être présent sur les routes dans la matinée après les précipitations d’hier et alors que des valeurs négatives sont enregistrées sur une large partie de la région ce mardi matin. En prévision, dans la Métropole de Lyon plusieurs opérations préventives de salage sont donc menées depuis hier sur les ponts, les lignes fortes de transports en commun et l’ensemble des zones dites "sensibles" du réseau routier.

À noter que la situation devrait largement s’améliorer mercredi sous l’effet d'un redoux important. Celui-ci fera monter le mercure de plus de 10°c par endroits, notamment à Lyon.