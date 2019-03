Lelandais : des proches de disparus dénoncent un manque d’information

Les proches de personnes disparues “exigent” de savoir si “leur affaire” fait partie des 40 dossiers étudiés dans lesquels il pourrait y avoir un lien avec l’affaire de Nordhal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Noyer.

L'association Assistance et Recherche de Personnes disparues (ARPD) a dénoncé dans un communiqué “le manque d’information des familles de disparus lors des procédures de recherche et d’enquête”. L'association participera le 13 mars prochain à Grenoble à une conférence de presse organisée par Maître Bernard Boulloud, l'avocat de familles de disparus et des parents du caporal Arthur Noyer.

En effet selon l'ARPD “cette absence d’information se manifeste dès la disparition, la famille étant livrée à elle-même, ne sachant pas quelles démarches entreprendre, notamment quand le caractère inquiétant de la disparition n’est pas reconnu.” L'association regrette aussi que durant l’enquête préliminaire “les familles doivent quémander des informations au risque de se voir éconduire par les services enquêteurs ou les parquets”.

“Enfin se pose le problème de la communication aux proches d’éléments d’enquête importants lorsque ceux-ci sont médiatisés, sans que les familles soient au préalable informées, poursuit l'ARPD. C’est le cas pour l’annonce des 40 dossiers "sélectionnés" par la cellule Ariane dans lesquels des vérifications complémentaires doivent permettre d’établir si un lien peut être fait avec l’activité de Nordhal Lelandais. Les familles, laissées dans l’ignorance d’un lien possible entre "leur disparition" et la présence de Lelandais, sont alors plongées un peu plus dans le désarroi”.

Un brouillard que ces familles de disparus souhaitent dissiper. Pour ce faire, elles “exigent” aujourd’hui de savoir si “leur affaire” fait partie des 40 dossiers évoqués. Nordahl Lelandais est actuellement mis en examen dans quatre affaires : le meurtre Maëlys, l'assassinat du caporal Noyer et l'agression sexuelle de deux de ses cousines.