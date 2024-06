Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 13e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 13e.

La 13e circonscription est à cheval entre la Métropole de Lyon et la communauté de communes de l'Est lyonnais. Elle englobe les communes la partie est de Saint-Priest, Meyzieu, Décines-Charpieu, Genas, Colombier-Saugnieu, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Chassieu et Jonage.

Les huit candidats dans la 13e circonscription

Sarah Tanzilli (Renaissance)

Tiffany Joncour (RN)

Michel Piot (Lutte ouvrière)

Philippe Meunier (LR)

Patrick Biaut (sans étiquette)

Victor Prandt (LFI / Front Populaire)

Océane Gigarel (Reconquête)

Didier Barthès (Urgence écologie)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 34,2%

Renaissance : 13,9 %

Parti socialiste : 11%

Les Républicains : 7,6%

LFI : 13,6%

Reconquête : 6,2%

Les Écologistes : 4,2%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Gilles Gascon(LR) : 15,5%

Sarah Tanzilli (Ren) : 28,4%

Victor Prandt (Nupes) : 21,7%

Alain Pechereau (RN) : 21,7%

Second tour des élections législatives 2022 :

Sarah Tanzilli (Ren) : 62,7%

Victor Prandt (Nupes) : 37,3%

En 2022, le Rassemblement national n'avait raté le second tour qu'à une dizaine de voix et en raison d'une participation trop baisse pour permettre une triangulaire. Deux ans plus tard, le parti de Jordan Bardella devrait facilement composter son billet pour le second tour. Tiffany Joncour, la patronne locale du RN, a d'ailleurs changé de circonscription pour ces élections législatives, abandonnant la 7e beaucoup moins propice. Aux élections européennes, son parti a siphonné l'électorat classique de droite. Les Républicains dirigent la plupart des villes de la circonscription mais n'ont recueilli le 9 juin que 7,6% des suffrages. La droite a rappelé Philippe Meunier, ancien député de la 13e, pour mener cette bataille qui semble perdue d'avance.

Elle l'est aussi sur le papier pour la députée sortante Sarah Tanzilli. La liste Renaissance est arrivée en deuxième position aux européennes mais avec un score trop faible (14%) pour lui permettre de se maintenir puisque la gauche unie autour de 30% devrait accompagner la candidate du RN au second tour. Sarah Tanzilli n'a une perspective de victoires que dans une triangulaire avec trois blocs à des niveaux similaires.

Lire aussi : Carte. Législatives dans le Rhône : les candidats dans votre circonscription