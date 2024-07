Le candidat les Républicains, éliminé au premier tour des législatives le dimanche 30 juin, appelle à voter pour le dissident de gauche Jean-Paul Bret.

Après l'annonce des résultats des législatives dimanche soir, l'heure est aux alliances politiques et aux désistements. Dans le Rhône, le Front Populaire, le Rassemblement National et Renaissance arrivent respectivement en tête dans huit, quatre et deux circonscriptions. Cependant, les résultats définitifs restent imprévisibles à l'approche du second tour.

Dans la 6e circonscription, seuls deux candidats sont encore en lice : Gabriel Amard (Front Populaire) et ses 46,29%, Jean-Paul Bret (PS) et ses 19,94%. Arrivé en 4e position, Marc Fraysse, candidat des Républicains, appelle aujourd'hui ses électeurs à choisir le Parti Socialiste.

Lire aussi : Législatives à Lyon : Loïc Terrenes appelle les électeurs à "ne pas céder aux extrêmes"

"Voter pour la République"

Avec 12,29% des voix, Marc Fraysse a été éliminé dès le premier tour des législatives. Suite à cette défaite, celui-ci souhaite faire barrage au Front Populaire. "Monsieur Amard, candidat de LFI est porteur d’un projet de division et d’éclatement de notre communauté Républicaine", écrit-il dans un communiqué. Le candidat Les Républicains évoque notamment "la poussée de l'antisémitisme".

Marc Fraysse appelle ainsi les Villeurbannais à voter pour Jean-Paul Bret le 7 juillet. "Au-delà de nos divergences, de nos parcours, il n’y a aujourd’hui qu’un seul objectif, voter pour la République", conclut-il.

Lire aussi : Triangulaires, désistements, duels : les enjeux du second tour dans les 14 circonscriptions du Rhône