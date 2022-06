Le 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, s’est révélé très serré dans la 13e circonscription du Rhône. Sarah Tanzilli, la candidate Ensemble, s’est qualifiée sans problème avec 28,44% des voix, en revanche derrière elle seulement 7 voix séparaient Victor Prandt (Nupes) et Alain Pechereau (RN). Après vérifications le 1er est qualifié au second tour le 19 juin.

Les élections législatives ont livré leur premier verdict ce dimanche 12 juin dans les 14 circonscriptions du Rhône. Toutefois, un doute persistait hier soir dans la 13e circonscription du Rhône (celle de Saint-Priest, Décines-Charpieu, Meyzieu, Chassieu, Colombier-Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure), en raison d’un résultat très serré entre le 2e et le 3e.

#legislative2022 les résultats dans la 13e circonscription du #Rhône :@sarah_tanzilli (Ensemble) se qualifie au 2nd tour avec 28,44 % des suffrages Pour la 2e place il faudra attendre un recompte, seulement 7 voix séparant @Prandt_Victor (Nupes) 2e, de Alain Pechereau (RN) 3e — Lyon Capitale (@lyoncap) June 12, 2022

Le candidat Nupes qualifié au 2nd tour avec 6 voix d'avance

Le candidat Nupes, Victor Prandt, et le candidat du RN, Alain Pechereau, étaient en effet séparés de seulement 7 voix, le premier étant crédité de 8 771 votes et le second de 8 764. Compte tenu du faible écart entre les deux hommes, la préfecture du Rhône a procédé à des vérifications dans cette circonscription. Il s’est finalement avéré qu’il n’y avait que 6 voix d’écart, et non 7, entre les deux candidats, mais aucune anomalie n’a été relevée et les résultats ont pu être validés ce lundi 13 juin.

Le 19 juin, pour le second, tour Victor Prandt sera donc opposé à Sarah Tanzilli (Ensemble), la candidate de la majorité qui est arrivée en tête du premier tour avec 28,44% des suffrages exprimés.

#electionslegislatives2022 La réaction de Sarah Tanzilli, candidate de la majorité présidentielle dans la 13e circonscription du #Rhône ⬇️ cc @sarah_tanzilli pic.twitter.com/7NMMYeohug — Lyon Capitale (@lyoncap) June 12, 2022

