Le tribunal de Lyon juge un herboriste accusé d'agressions sexuelles aggravées

Mardi 7 décembre, le tribunal correctionnel de Lyon juge un herboriste, accusées d'agressions sexuelles par plusieurs patientes.

Un herboriste lyonnais, accusé d'agressions sexuelles, est jugé mardi 7 décembre au tribunal judiciaire de Lyon. Il officiait dans le 2e arrondissement de Lyon. Il est poursuivi pour "agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", rapporte Le Progrès. Les agressions présumées auraient eu lieu lors de massages dispensées par l'herboriste.

Un comité de soutien appelait à un rassemblement devant le tribunal, avant l'audience. Dans un communiqué, publié sur le site Rebellyon, le comité explique que ce rassemblement a pour but, en plus de soutenir les victimes présumées, de "mettre en lumière le rôle défaillant de la justice dans cette affaire et combattre ensemble la loi du silence qui pèse sur les victimes de violences sexuelles."