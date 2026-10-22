Drôme : le Tour de France fera son retour à Valence en 2027 pour une arrivée d’étape

Deux ans après son dernier passage, le Tour de France fera son retour à Valence le 15 juillet 2027. La préfecture de la Drôme accueillera l'arrivée de la 12e étape de la Grande Boucle, dont le départ sera donné à Chambéry.

Le peloton du Tour de France retrouvera les routes de la Drôme en 2027. Dévoilé ce jeudi 22 octobre à Paris par les organisateurs de la Grande Boucle, le parcours de la prochaine édition prévoit une arrivée à Valence le jeudi 15 juillet, au terme de la 12e étape disputée depuis Chambéry. Il s'agira de la sixième arrivée d'étape organisée dans la ville depuis 1996. Le Tour y avait déjà fait escale en 2025, avec une arrivée sur les grands boulevards.

Des retombées économiques importantes

Pour Valence Romans Agglo, ce nouveau rendez-vous représente une occasion de mettre en valeur le territoire auprès des spectateurs et des téléspectateurs du monde entier. "Le Tour, c'est un afflux de touristes et un bel impact pour nous en termes d'image", souligne Nicolas Daragon, maire de Valence et président de l'Agglomération.

Selon les chiffres communiqués par la collectivité, l'arrivée de 2025 avait été suivie par plus de cinq millions de téléspectateurs dans près de 190 pays. Les retombées économiques directes avaient été estimées à 1,2 million d'euros, pour une participation financière de 140 000 euros de l'Agglo et de 30 000 euros de la Ville. La collectivité évoque également une fréquentation moyenne de 100 000 visiteurs lors de ces événements, auxquels s'ajoutent quelque 4 500 personnes accompagnant la caravane du Tour, les équipes et les médias.

D'autres communes de la Drôme traversées

Si le détail du parcours n'a pas encore été communiqué, plusieurs autres communes de Valence Romans Agglo doivent également être traversées par les coureurs. La Ville et l'Agglomération entendent profiter de cette nouvelle étape pour organiser une journée festive autour du cyclisme. Le programme des animations et le tracé précis de l'arrivée seront dévoilés ultérieurement.