En raison de travaux en gare de Mâcon et sur le secteur d'Anse, le trafic ferroviaire sera interrompu du 9 au 10 mai, entre Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Mâcon.

Avis aux usagers de la SNCF, en raison de travaux en gare de Mâcon et sur le secteur d'Anse, le trafic ferroviaire sera interrompu du 9 au 10 mai entre Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Mâcon. Des bus de remplacement sont prévus entre Mâcon, Villefranche-sur-Saône et Lyon.

Des trains directs Dijon-Lyon, sans dessertes intermédiaires, seront mis en place pour l'occasion. Sur la ligne Roanne-Lyon, les trains circuleront normalement.

🚧Vendredi 9 et samedi 10/05, des travaux à Mâcon et vers Anse causent l’interruption du trafic ferroviaire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or à Mâcon.



🚌Des cars sont prévus entre Mâcon, Villefranche-sur-Saône et Lyon.



📱Plus d’informations sur site #TERAURA https://t.co/A8USu5qdvo pic.twitter.com/8ECiK6iOq0 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 6, 2025

Lire aussi :