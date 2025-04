Une journée de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles à l'université Lyon 1

Ce mardi, une journée de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles se tiendra sur le campus de la Doua à Villeurbanne.

Une journée de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes se tient sur le campus de la Doua à Villeurbanne ce mardi. L'initiative vise à informer et sensibiliser les étudiants de l'université Claude-Bernard Lyon 1 sur différentes questions relatives aux violences. Parmi les sujets abordés, les violences en milieu festif, les agressions sexuelles, les coups, ou encore l'isolement.

Deux représentations de théâtre sur le thème des violences en milieu festif et sur la soumission chimique se tiendront sur le campus. Des espaces d'échanges animés par des psychologues et médecins universitaires seront également accessibles aux étudiants. L'occasion de prévenir et d'orienter les possibles victimes, alors que le nombre de signalements pour soumission chimique est en hausse depuis 2022.

Lire aussi :