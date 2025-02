Le Salon du 2 Roues revient à Lyon cette semaine !

Eurexpo accueillera du 13 au 16 février une nouvelle édition du Salon du 2 Roues. Expositions, compétitions, essais, l'édition 2025 devrait plaire aux mordus de moto.

Les passionnés de moto ont rendez-vous à Eurexpo du 13 au 16 février pour une nouvelle édition du Salon du 2 Roues. Plus qu’un simple rassemblement, cet événement s’est imposé comme un incontournable du monde du deux-roues. Avec plus de 800 exposants, des animations spectaculaires et des exclusivités, cette édition 2025 promet de faire le plein de surprises. Les organisateurs espèrent battre le record des 170 000 visiteurs enregistré lors de la précédente édition.

La mythique course indoor RFX MX de retour

Au programme : essais de motos sur piste, démonstrations de freestyle motocross (FMX), trial acrobatique, sans oublier le spectaculaire "mur de la mort". Un espace de 9 000 m² sera entièrement dédié à la culture custom, avec des modèles uniques, des choppers et des café-racers. La mythique course indoor RFX MX fera aussi son retour pour le plus grand plaisir des amateurs de motocross. Et pour ceux qui aiment les belles mécaniques, une vente aux enchères de plus de 170 motos d’exception est prévue le samedi 15 février.

Le salon suivra aussi la tendance des nouvelles mobilités en consacrant une partie de son espace aux vélos électriques et aux solutions de transport alternatives. L’événement se tiendra à Eurexpo Lyon, accessible en tram T5 (arrêt Eurexpo), avec des parkings disponibles sur place. Les billets sont proposés à partir de 17 €, et l’entrée est gratuite pour les moins de 10 ans.