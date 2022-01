Le salon de l'Étudiant ouvre ses portes pour son dernier jour à Lyon

Du 7 au 9 janvier se tient le salon de l'Étudiant à Eurexpo à Lyon. L'évènement aide les élèves à s'orienter dans les études.

Plus de 300 exposants sont attendus au salon de l'Étudiant. De 9 à 17 heures, les jeunes lycéens indécis pourront s'orienter et essayer de définir s’ils veulent suivre des études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes, tout en échangeant avec des professionnels, des représentants d’écoles et même des étudiants.

De nombreuses conférences sont également proposées tout au long du week-end sur des thèmes très variés comme : les études au Québec, les études de santé à l’université, les classes préparatoires ou encore les métiers du jeu vidéo.

Pré-inscription obligatoire

Compte tenu de la situation sanitaire, une pré-inscription gratuite est obligatoire avant de venir au salon de l’Étudiant et des "créneaux de visite sont mis en place au moment de l’inscription afin de fluidifier au mieux la fréquentation", précise l’Étudiant. Toujours dans un souci sanitaire, il est demandé aux lycéens ou encore aux étudiants de ne pas venir avec plus d’un accompagnant. Aucune jauge n'est imposée par les restrictions sanitaires.

Il faudra également présenter un pass sanitaire valide à l’entrée d’Eurexpo, en plus de son invitation gratuite, pour pénétrer sur le salon avec un masque sur le nez. Les organisateurs préviennent aussi que pour "des raisons d’hygiène", aucun espace de restauration ne sera proposé sur place.