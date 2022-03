Dans le cadre du festival Villeurbanne 2022, la médiathèque le Rize coordonne des balades urbaines. Objectif : faire découvrir la ville.

Avec une offre de 22 balades urbaines, le Rize souhaite "faire rimer Villeurbanne avec patrimoine et mettre en lumière les atouts, mémoires et identités de chaque quartier ", selon le communiqué.

Autour de ses 22 balades urbaines, la médiathèque et ses partenaires, dont la ville de Villeurbanne, "permettront aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville autrement".

Curieux détours

Gratte-ciel, l’exploration utopique , le Rhône et Vel’eau: eau et environnement ou encore Cours Tolstoï, on revitalise! sont notamment au programme. Toutes les balades urbaines sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription.

A savoir: pour permettre à tout le monde de pouvoir se balader, la ville programme deux sessions de mars à novembre 2022. Le festival de balades urbaines Curieux détours est organisé du 16 septembre au 16 octobre 2022 pendant la période des JEP (journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre) et les JNA (journées nationales de l’architecture, les 14 et 16 octobre) Villeurbanne 2022 est une série d'expositions et de balades pour découvrir la ville.