Vénissieux : arrêté sur un scooter, il agresse des policiers

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Le 7 mars peu après minuit, deux individus en scooter ont refusé d'être contrôlés par des policiers. La situation a ensuite dégénéré.

Peu après minuit le 7 mars, deux hommes en scooter se font contrôler par une équipe de police. Ils refusent d'obtempérer, mais le deux-roues cale quelques mètres plus loin. Le conducteur prend la fuite, mais le passager est interpellé. Il ne se laisse pas faire et agresse les policiers en leur crachant dessus et en les menaçant de mort. Il sera finalement placé en garde à vue. Il a été présenté au parquet le 8 mars pour une audience ultérieure avec placement sous contrôle judiciaire.