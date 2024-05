Un homme de 18 ans a été interpellé vendredi 3 mai à Vénissieux alors qu'il circulait au volant d'un scooter sans permis et sans assurance.

Ce vendredi 3 mai, les policiers repèrent un homme circulant dans le 8e arrondissement de Lyon sur un scooter et commettant plusieurs infractions routières. Alors qu'il se rapproche du véhicule pour tenter de le contrôler, l'homme refuse d'obtempérer et continue sa route en direction de la commune de Vénissieux.

Arrivé rue Paul Verlaine, le suspect fini par abandonner son scooter et poursuit sa fuite à pied. Il sera finalement interpellé quelques minutes plus tard, et alors qu'il vient de se débarrasser d'une sacoche. A l'intérieur de cette sacoche les forces de l'ordre retrouveront 250 euros en liquide ainsi que de la résine de cannabis et de l'herbe.

L'enquête a ensuite permis d'établir que l'homme de 18 ans, défavorablement connu des services de police roulait sans permis et que le scooter n'était pas assuré. Le suspect a été placé en garde à vue et a reconnu partiellement les faits, niant que la sacoche lui appartienne.

Il a été présenté le 6 mai devant le tribunal de Lyon en vue d'une comparution immédiate.