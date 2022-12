Le redoux est bien là, 14°c attendus à Lyon mardi 20 décembre 

Le redoux est bien présent à Lyon en ce début de semaine. Cet après-midi il devrait faire 14°c, alors qu’un fort vent du sud soufflera à plus de 70 km/h sur la ville.

Serait-ce déjà le retour du printemps, alors que le solstice d’hiver n’est pas encore passé ? Les 14° C annoncés à Lyon mardi 20 septembre pourraient en tromper plus d’un. En réalité il s’agit d’un redoux apporté par un fort vent du Sud sur la ville de Lyon. Conséquence, les températures devraient être supérieures de 6° C aux normales de saison cet après-midi.

Du côté du ciel, les nuages devraient partiellement masquer le soleil ce matin, puis le couvrir cet après-midi, même s’ils devraient se déplacer rapidement, des rafales allant jusqu’à 75 km/h étant annoncées entre Rhône et Saône.