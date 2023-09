Le recours de la droite rejeté, la montée Saint-Sébastien restera coupée

Près de deux ans après, le recours déposé par la droite contre le réaménagement de la montée Saint-Sébastien, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été rejeté par le tribunal.

Longtemps considérée comme un axe majeur pour aller de la Croix-Rousse à la Presqu’île en voiture, la Montée Saint-Sébastien, dans le 1er arrondissement de Lyon, a fait l’objet en novembre 2021 de profonds changements. Cette refonte du plan de circulation sur le côté Est des Pentes de la Croix-Rousse, mise en place par la Métropole de Lyon visait à retirer le trafic de transit entre le 4e et le 1er, ce qui avait eu pour conséquence directe de contraindre les automobilistes à des détours importants.

Lire aussi :

Vent debout contre ce réaménagement qu’elle présentait comme "une atteinte excessive à la liberté de circulation", Myriam Fogel-Jedidi, une résidente des Pentes, qui n’est autre que l’ancienne tête de liste de la droite dans le 1er lors des dernières élections municipales, s’était alors entourée du sénateur LR et conseiller municipal Étienne Blanc et de Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire et président du groupe d’opposition de la droite à la Métropole de Lyon, pour déposer un recours devant la justice.

Le plan de circulation de la montée Saint-Sebastien. (Mairie du 1er arrondissement)

D'autres aménagements à venir

Un recours qui a été rejeté dans une décision rendue le 15 septembre par le tribunal administratif de Lyon, annoncent les services de la Métropole de Lyon. Actant donc la coupure de la Montée Saint-Sébastien et la circulation à sens unique pour les voitures. "Je me réjouis de cette décision de justice. La sécurisation des déplacements piétons, majoritaires sur ce secteur du bas des Pentes, est très appréciée tant par les riverains que les parents d'élèves et les nombreuses personnes empruntant à pied cette voie historique reliant la colline de la Croix-Rousse à la Presqu’île", a réagit Yasmine Bouagga, la maire du 1er arrondissement dans un communiqué.

De nouveaux aménagements devraient être réalisés prochainement dans le secteur dans le cadre du projet "Presqu’île à vivre" qui doit permettre à la Métropole de Lyon de piétonnier un certain nombre de rues du bas des Pentes dès l’automne.