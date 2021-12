Lyon : après les polémiques, un recours déposé sur le réaménagement de la montée Saint-Sébastien

Certains membres de la droite lyonnaise sont vent debout contre le changement du plan de circulation de la montée Saint-Sébastien, au coeur des Pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif.

Lyon Capitale vous avait longuement détaillé le changement de plan de circulation de la montée Saint-Sébastien, dans le 1er arrondissement de Lyon (à relire ICI).

Il n'est désormais plus possible de faire, en résumé, "bas des Pentes - Croix-Rousse" par la montée Saint-Sébastien en voiture. "On veut éviter toute la circulation de transit qui passe par les Pentes", indiquait la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, à Lyon Capitale. "La circulation de transit n'est pas du tout adaptée aux rues du 1er", ajoute-t-elle. Tous les détails ici.

Ancienne tête de liste de la liste LR dans le 1er arrondissement de Lyon aux municipales de 2020, Myriam Fogel-Jedidi a déposé ce mardi 30 novembre un recours devant le tribunal administratif contre le changement du plan de circulation de cette montée. Fogel-Jedidi a aussi été investie par LR pour porter les couleurs du parti de droite dans le secteur lors des élections législatives de 2022.

Lire aussi : Lyon : le changement de circulation montée Saint-Sébastien au coeur de tensions politiques