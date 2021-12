Le point sur les conditions de circulation à Lyon ce jeudi 9 décembre 

Ce jeudi matin, la circulation est ralentie aux entrées de l’agglomération lyonnaise. Des bouchons se sont formés principalement au Sud et à l'Est sur les principaux axes et perturbent notamment le trafic en direction du centre.

Comme presque chaque matin, la circulation est particulièrement dense aux entrées de l’agglomération lyonnaise ce jeudi 9 décembre. Ce matin les difficultés se concentrent particulièrement au Sud et à l’Est de la Métropole, où plusieurs kilomètres de bouchons sont enregistrés par Onlymoov.

Aux environs de 8 heures, il fallait compter 28 minutes pour accéder à la Part-Dieu depuis le noeud de Manissieux via l’A43, en raison de ralentissements sur près de 3 kilomètres. Plus à l’Est, sur la rocade, le trafic est ralenti entre Marennes et Saint-Priest, sur 5 km, ainsi qu’entre Décines et Manissieux.

Au Sud, du côté du Rhône, il fallait déjà compter 37 minutes, à 8h20, pour accéder au coeur de la Presqu’île depuis Brignais, en raison d’un bouchon de 2 km au niveau de Pierre-Bénite. Quand à l’Ouest, sous le tunnel de Fourvière, la circulation n’était pour une fois que peu congestionnée 8 heures et 8h30, Onlymoov n’enregistrant qu’1 km de bouchon, en direction de Marseille.

