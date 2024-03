Le périphérique Nord de Lyon encore fermé le soir cette semaine

Quatre nouvelles soirées de fermeture attendent les usagers du périphérique Nord de Lyon. L’axe sera fermé du 11 au 15 mars, inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain.

Lancés le 4 mars, les travaux nocturnes menés sur le périphérique Nord de Lyon se poursuivent cette semaine après une pause durant le week-end. Depuis le 11 mars, l’axe est fermé aux automobilistes, dans les deux sens de circulation, entre les portes de Croix-Luizet et de Valvert, le viaduc du Rhône, le tunnel du quai de Bellevue et les bretelles de Saint-Clair et La Pape. Jusqu’au 15 mars inclus, la circulation sera coupée tous les soirs de 20 heures à 6 heures le lendemain, pour permettre la tenue de travaux d’entretien.

Fermeture du tunnel de La Croix-Rousse

À noter également la fermeture dans les deux sens de circulation du tunnel de la Croix-Rousse et de son tube modes doux jusqu’au 14 mars, inclus, de 20 heures à 6 heures. Des travaux d’entretien sont menés sous l’ouvrage.