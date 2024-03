Une journée très nuageuse mardi 12 mars à Lyon 

Le ciel ne devrait pas se dégager mardi 12 mars à Lyon, où quelques averses pourraient survenir dans la matinée.

Le temps ne s'améliore pas mardi 12 mars entre Rhône et Saône. Selon les prévisions de Météo France le ciel restera chargé de nuages tout au long de la journée et d’après Météo Lyon quelques ondées pourraient encore toucher Lyon dans la matinée et l’après-midi.

Du côté des températures, comptez 8°c aux environs de 8 heures, puis 12°c sur les coups de midi. Dans l’après-midi, le thermomètre devrait grimper jusqu’à 14°c, vers 16 heures, avant de légèrement baisser dans la soirée où il se stabilisera autour de 10°c.