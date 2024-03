Le périphérique Nord de Lyon fermé cinq soirs cette semaine 

Cinq soirées de fermeture attendent les usagers du périphérique nord de Lyon. L’axe sera fermé du 4 au 8 mars inclus de 20 heures à 6 heures le lendemain.

Les automobilistes qui ont pour habitude d’emprunter le périphérique Nord de Lyon en soirée vont devoir trouver des alternatives pour effectuer leurs trajets cette semaine. Du 4 au 8 mars, inclus, l’axe sera fermé, dans les deux sens de circulation, entre les portes de Croix-Luizet et de Valvert, le viaduc du Rhône, le tunnel du quai de Bellevue et les bretelles de Saint-Clair et La Pape.

La semaine du 11 au 15 également concernée

La circulation sera coupée tous les soirs de 20 heures, jusqu’à 6 heures le lendemain pour permettre des travaux d’entretien, qui se poursuivront la semaine prochaine, du 11 au 15 mars, entraînant une nouvelle interruption du trafic en soirée.

À noter également des travaux sur l’autoroute A47, en direction de Lyon, du 4 au 7 mars inclus. Ceux-ci entraîneront une interruption de la circulation de 21 heures à 6 heures le lendemain sur la portion de l’A47 située entre la Madeleine et le nœud de Ternay.