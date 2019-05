Le parc Blandan s'agrandit à Lyon : belvédère et 1,5 km pour les coureurs

La partie haute du parc Blandan a enfin ouvert ses portes à Lyon. Les 30 000 m² supplémentaires sont accompagnés de plusieurs nouveautés.

Juste avant l'été, alors que Lyon se prépare une nouvelle fois à suffoquer face à de possibles fortes chaleurs, le parc Blandan ouvre enfin dans sa forme complète.

Au croisement des 3, 7e et 8e arrondissement de Lyon, ce parc avait déjà vu sa partie basse ouverte au public dès septembre 2014. Les promeneurs pouvaient ainsi profiter de l'esplanade, des douves et d'une grande prairie de 15 000 m².

Depuis le week-end dernier, la partie haute, appelée aussi le "fort" est accessible. Trois hectares supplémentaires sont ainsi proposés aux visiteurs, avec un belvédère offrant une sympathique vue sur les lieux, jardin, clairières, sous-bois et une prairie. Avec l'ouverture du haut, il est désormais possible de faire le tour du parc, pour un parcours de 1,5 kilomètre. Les coureurs qui sont lassés des 4 kilomètres du tour de tête d'or trouveront ici un circuit plus petit et surtout nouveau. Au final, Blandan offre 15 hectares de parc et ne devrait pas manquer d'être pris d'assaut dès l'arrivée des premières chaleurs.