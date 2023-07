Le nombre de demandeurs d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes est stable

Le nombre de demandeurs d'emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est stable au deuxième trimestre 2023.

Le chiffres du chômage pour le deuxième trimestre 2023 ont été dévoilés par Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 313 310. Ce nombre est en augmentation de 0,3 % sur le trimestre, en diminution de 5,1 % sur un an.

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 587 580 au deuxième trimestre 2023. Ce nombre baisse de 0,3 % sur le trimestre (soit –1 770 personnes) et de 1,8 % sur un an.

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,4 % ce trimestre (–1,9 % sur un an).