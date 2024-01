Le Ninkasi Gerland organise une grande braderie avant sa mue

Ninkasi annonce une braderie le 3 février à son adresse de Gerland. "Repartez avec un morceau du Ninkasi Gerland", promet l'enseigne lyonnaise avant la mue de son établissement emblématique.

Annoncés il y a plusieurs mois, les travaux sur le site du Ninkasi Gerland débuteront dans les prochaines semaines. En effet, un café-concert va remplacer d'ici 2025 l'iconique lieu de fête du 267 rue Marcel Mérieux. Le reste des activités sera réimplanté à la Saulaie, un nouveau quartier d'Oullins en pleine transformation. Avant cette mue, les nostalgiques ou tout simplement les fans de l'enseigne lyonnaise pourront profiter sur place d'une grande braderie et d'animations le samedi 3 février, de 9 heures à 17 heures.

Brader pour favoriser le réemploi

Pour organiser sa braderie, Ninkasi a travaillé en collaboration avec Promoval, promoteur et constructeur du futur bâtiment, et Made in past, qui réutilise certains matériaux. Les trois entreprises se sont mobilisées pour donner une seconde vie à un grand nombre de matériaux et équipements du site de Gerland. Le reste du matériel sera soit conservé et stocké pour servir au futur café-concert, soit proposé à la vente lors de la braderie.

Ainsi, les visiteurs pourront faire l'acquisition de mobiliser, matériaux, éléments de décoration, vaisselle, plantes ou encore jardinières. Un catalogue en ligne est déjà disponible sur le site de Made in past. Des rencontres et animations sont également prévues toute la journée du 3 février. Les visiteurs pourront notamment découvrir les graffitis du collectif La Coulure et participer à un bingo pour gagner divers lots.

