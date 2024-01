Avec plus de 20 000 salariés, l’Auvergne-Rhône-Alpes est la première employeuse de l’industrie textile. © Pexels / Pixabay

Avec plus de 20 000 salariés dans le secteur textile, la région Auvergne-Rhône-Alpes attire toujours plus d'entreprises du secteur.

L'Auvergne-Rhône-Alpes réunit plus d'un cinquième des emplois du textile en France, selon la dernière étude de l'Insee. Elle est ainsi la première région employeuse dans le secteur, bénéficiant d'un fort ancrage territorial depuis deux siècles. En effet, la région est devenue dès le XIXe siècle le berceau de l'industrie textile. Aujourd'hui, elle emploie plus de 20 000 habitants de la région, en particulier à Saint-Etienne.

Lire aussi : La Métropole de Lyon débloque 200 000 euros pour la filière textile

Premier bassin d'emplois textiles en France

Entre 2020 et 2023, près de 2 400 nouveaux salariés ont rejoint l'industrie textile en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout des femmes. Elles représentent en effet 60 % des employés. Cependant, depuis 2008, la part du textile dans l'emploi de la région a connu une baisse de 15 %, avant de remonter ces dernières années, notamment grâce à la maroquinerie.

Répartition des emplois du secteur textile dans la région © IGN - INSEE ARA

De grandes entreprises se sont donc implantées dans la région, comme Thusane, Hexcel, Porcher ou encore Saint-Clair. Afin d'attirer toujours plus d'acteurs du secteur, la Métropole de Lyon a investi 200 000 euros dans l'industrie textile en juillet dernier. A Lyon, un lieu de regroupement d'entreprises du textile a d'ailleurs ouvert ses portes en ce début d'année 2024. Annoncé l'été dernier, ce lieu doit ainsi favoriser le développement de nouvelles entreprises par la mise en commun de leurs matériels et leurs savoir-faire.

Lire aussi : Le Bel-Air Textile, un nouveau lieu pour la filière textile en Auvergne-Rhône-Alpes

Des spécificités locales

En grande majorité, l'industrie textile en Auvergne-Rhône-Alpes se concentre essentiellement sur la fabrication de textiles industriels et techniques. C'est ensuite le secteur du cuir et de la chaussure et celui de l'habillement qui rassemblent le reste des activités. Vichy est d'ailleurs la seule ville a s'être centrée sur le cuir, tout en étant dans les cinq premières villes à employer dans le textile de la région.

Plus particulièrement, les villes de Saint-Etienne, Lyon et Bourgoin-Jallieu représentent une grande partie des activités, réunissant près de 8 000 emplois. La zone d'emploi de Saint-Etienne réunit à elle seule 2 800 salariés dont 85 % sont dans la fabrication de textiles, ce qui en fait la première ville de la région.

Lire aussi : Passage Thiaffait à Lyon : le Textile Lab pour redonner une dynamique au quartier