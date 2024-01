La vigilance orange neige et verglas étendue en Auvergne-Rhône-Alpes 

Déjà annoncée dans cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vigilance orange pour la neige et le verglas a finalement été étendue à deux départements supplémentaires, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les conditions météo devraient radicalement changer en cette fin d’après-midi dans une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous l’effet d’une chute importante des températures, les précipitations, jusqu’ici pluvieuses, devraient se transformer en neige dès 200 à 300 m en fin d’après-midi sur le Massif central, puis dans la soirée en Rhône-Alpes.

Sept départements d'Aura en vigilance orange

En conséquence, Météo France avait annoncé dès ce matin le passage en vigilance orange neige et verglas, à partir de 16 heures, de l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Dans le même temps, l’Allier, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie devaient passer en vigilance jaune. À la mi-journée Météo France a finalement revu ses prévisions, faisant passer la vigilance de jaune à orange sur les deux Savoies à partir de 18 heures et passant en jaune la Drôme et l’Ardèche. La totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes est donc en vigilance neige et verglas cet après-midi ou ce soir.

#Météo | Vigilance 🟠 neige-verglas sur le département de la #HauteSavoie à partir de 18h. Chutes de neiges attendues en plaine jusqu'en milieu de nuit. Anticipez vos déplacements, soyez très prudents et roulez équipés!❄️

Plus d'infos⤵️ pic.twitter.com/onb6AgCnWD — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) January 18, 2024

Les premières chutes de neige devraient être enregistrées "vers 200-300 m" dans le Massif central, "ce qui implique des cumuls de neige importants dès 300-400 m" sur un court laps de temps. 5 à 10 cm sont ainsi attendus vers 400-600 m "sur le sud du Puy-de-Dôme et de la Loire, l'est du Cantal, et de manière générale en Haute-Loire, ainsi que dans les Terres froides en Isère, et jusqu'à un peu plus de 10 cm au-delà de 600 m", explique Météo France. En Haute-Savoie, les flocons commenceront à tomber dès 18 heures en plaine, où 5 à 10 cm sont attendus. En Savoie, la préfecture invite à la prudence sur les routes dès la fin de journée, notamment sur l'A43 entre Lyon et Chambéry.

❄️🟠 #NeigeVerglas | Météo France placera le département de la Savoie en vigilance orange neige-verglas à partir de 18h.

📍 Les conditions de circulation pourront devenir difficiles, en particulier sur la VRU (RN201) et sur l’A43 entre Lyon et Chambéry, notamment dans le secteur… pic.twitter.com/IJFnbV5KCK — Préfet de la Savoie 🇫🇷 (@Prefet73) January 18, 2024

Les précipitations devraient rapidement faiblir dans la soirée au niveau du Massif central, selon Météo France. Elles se prolongeront en revanche du côté des Alpes, où il pourrait neiger "faiblement" jusqu’en fin de nuit.