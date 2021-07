Le musée des Beaux-Arts de Lyon dévoile son programme estival : les enfants aux premières loges

Si pour les enfants, musée rime souvent avec ennui, le musée des Beaux-Arts propose cet été un programme riche et ludique pour les plus petits.

Pour les enfants, ados, familles en quête d’occupations de vacances, le musée des Beaux-Arts vous soumets de nombreuses activités ludiques, à l'abri de la météo pluvieuse de ce début de mois de juillet. Parmi elles, des visites de la collection permanente pensées pour l’adulte et l’enfant sont proposées pour tous les âges.

Les enfants de 3 à 5 ans peuvent suivre un éveil aux collections dédiées à des thématiques telles que “des animaux au musée”, “Petits pas au musée”, et “De toutes les couleurs” proposées tous les mercredis à 10h30. La séance s’appuie sur une approche des cinq sens : “on regarde, on touche, on écoute”.

Les 6-12 ans seront quant à eux ravis de découvrir tous les lundis à 14h30 “Promenons nous au musée”, “Au temps des pharaons”, “Une fête au palais du sultan”, “Carnaval des animaux”, “A la recherche de l’épée magique”, et “Au galop”.

D’un autre côté, l’exposition temporaire “Les Flandrin, artistes et frères”, à l’honneur depuis le 19 mai, le sera encore tout l’été. Des visites actives et des ateliers sont proposés au sein de l’exposition :

la visite active des 6-7 ans, “ Le fabuleux destin de frères Flandrin”, les l undis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h45, (plus d’informations sur les dates ici)

(plus d’informations sur les dates ici) Au cours de la visite-atelier des 8-10 ans , les enfants suivront les frères Flandrin entre France et Italie, avant de dessiner leur propre paysage, les l undis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h30, (plus d’informations sur les dates ici)

(plus d’informations sur les dates ici) Un rendez-vous inédit le dimanche 29 août pour un “atelier pour tous”.

Vous pouvez demander gratuitement à votre arrivée le livret-jeu de l'exposition Flandrin mais aussi le bestiaire du musée et autres coloriages, jeux d’observation et quizz. Des activités ludiques sont également disponibles sur le site internet du musée.

Le musée des Beaux-Arts innove aussi cette année avec la création d’un podcast de 35 minutes, "Fantômes au musée", qui propose aux enfants une aventure audioguidée menée par Tim et Mo, charmants fantômes facétieux et gaffeurs. Des antiquités égyptiennes, aux peintures du XIXe siècle, le musée et ses fantômes ont de quoi vous divertir. Le nouveau jeu de piste gratuit à demander à l’entrée, Les énigmes de Nino, permettra quant à lui aux 7-12 ans de suivre le héros à travers tout le musée afin de l’aider à résoudre huit énigmes. Enfin, un audioguide d'une durée de 45 minutes reste à la disposition des 7-12 ans pour la collection permanente.

Le musée des Beaux-Arts, situé place des Terreaux, ouvre ses portes tous les jours de 10h à 18h, sauf mardi et jours fériés, et le vendredi de 10h30 à 18h. Il est accessible via les lignes de métro A et C et quelques bus. Attention cependant à emmener vos propres écouteurs/casques pour les visites impliquant un dispositif audio, et à réserver vos tickets d’entrée, gratuits pour les -18 ans sur la billetterie en ligne du musée. Plus d'informations sur la programmation du musée sur le site internet.

