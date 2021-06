Le musée Lugdunum à Lyon dévoile son agenda pour l'été

Alors que l'exposition sur la cuisine romaine est toujours en cours, le musée gallo-romain de Fourvière dévoile son programme pour l'été.

A l'issue de son exposition temporaire sur la cuisine romaine ("Une salade, César ?" que vous pouvez profiter jusqu'au 4 juillet), le musée Lugdunum, sur les pentes de Fourvière, n'est pas en reste. Plusieurs visites sont tout d'abord prévues : de l'exposition et du musée, bien sûr, mais aussi de fouilles archéologiques ("Site de la Visitation", les dimanches 1er, 8, 15 et 29 juillet), et de la ville romaine sur les thèmes du spectacle, ou de l'eau.

Aussi, petits et grands peuvent participer à plusieurs ateliers (de mosaïque, de poterie, de sculpture) ou encore à des animations comme un "jeu de piste sur le site archéologique" (les 18, 21, et 30 juillet et 4, 13, 19, 22 et 24 août) ou une "enquête mythologique" (le 21 juillet et les 19 et 28 août)

Le musée accueille également les Quais du Polar de 10h à 18h les 3 et 4 juillet, où vous êtes invités -gratuitement- à résoudre un crime commis au théâtre antique. Les nuits de Fourvière se poursuivent quant à elles jusqu'au 30 juillet.

L'agenda complet ici.

Le billet d'entrée est de 4€ en plein tarif, 2€50 en tarif réduit, et gratuit pour les moins de 18 ans. La visite commentée requiert 3€ de plus que le ticket seul, les ateliers 4€. Les réservations sont obligatoires, par téléphone au O4 72 38 81 91 ou par mail à reservations.lugdunum@grandlyon.com

Lire aussi : "Un partenariat exceptionnel signé entre la Métropole de Lyon et le Musée du Louvre"