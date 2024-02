Le MAC Lyon dédie sa prochaine exposition à Sylvie Selig

Après l'acquisition de la toile River of no return de l'artiste Sylvie Selig en décembre, le MAC Lyon la met à l'honneur avec une nouvelle exposition.

En octobre dernier, le Musée d'art contemporain (MAC) de Lyon organisait une levée de fonds pour acquérir une œuvre de Sylvie Selig de 140 mètres de long. Un pari finalement réussi et qui a permis l'entrée de l'immense toile dans les collections du musée deux mois plus tard, grâce aux dons de 275 contributeurs. Aujourd'hui, le MAC annonce une exposition entièrement dédiée à l'artiste, révélée lors de la Biennale de Lyon en 2022.

Une exposition inédite

Pour la toute première fois, un musée organise une exposition en l'honneur de Sylvie Selig, qui se retrouve sur le devant de la scène à 80 ans. L'évènement n'est pas anodin puisque le tableau River of no return, la fameuse toile de 140 m, n'a pas encore été présenté au public et le sera à cette occasion. C'est également la première fois que Sylvie Selig découvrira sa toile, composée de plusieurs panneaux, exposée dans son ensemble.

L'œuvre River of no return de Sylvie Selig, longue de 140 mètres. © Mac Lyon

Le premier étage du MAC Lyon va ainsi accueillir l’exposition du 8 mars au 7 juillet 2024. En plus du tableau acheté par le musée, de nombreuses autres productions de l’artiste seront exposées. Sylvie Selig possède de nombreuses cordes à son arc après s'être essayée à la broderie sur textile, la peinture, au dessin ou encore à la sculpture. Ses mannequins, présentés par l'artiste comme sa Weird Family (drôle de famille), seront notamment mis à l'honneur. Une soirée d'inauguration est prévue jeudi 7 mars pour présenter l'exposition.

Lire aussi : Grâce aux dons, le MAC Lyon exposera le tableau de Sylvie Selig