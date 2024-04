Les départements de la Savoie, Haute-Savoie, l’Isère, la Loire, Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont placés en vigilance jaune pour neige et verglas dès ce soir 21 heures.

Après les chaleurs record de ce week-end, la chute des températures se confirme et se poursuivra durant les prochains jours. À tel point que Météo France place sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour neige et verglas dès ce soir, 21 heures. Les départements de l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés.

La vigilance restera en vigueur demain jusqu’à 18 heures environ. Toujours selon Météo France, les températures printanières devraient faire le retour à Lyon et partout en France d’ici le mois de mai.