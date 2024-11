Le ministre de la Justice, Didier Migaud sera à Lyon jeudi 21 novembre

Le ministre de la justice sera en déplacement à Lyon ce jeudi.

Le Garde des Sceaux, Didier Migaud sera en déplacement à Lyon jeudi 21 novembre pour la clôture du séminaire pour les 20 ans des Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Le ministre se rendra ainsi au tribunal judiciaire de Lyon, siège de la JIRS pour le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Il y prononcera un discours et s'adressera ensuite à la presse avant de s'entretenir avec les chefs de cour et de juridiction, les magistrats et le bâtonnier.

Pour rappel, les JIRS ont été créées par la loi portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite "Perben II" en 2004. Elles sont chargées de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.