Musique classique : coup Fauré à Saint-Bonaventure

L’Opéra de Lyon rend un hommage au compositeur Gabriel Fauré le temps d’un concert, donné à deux reprises en la basilique Saint-Bonaventure puis au théâtre Théo-Argence de Saint-Priest.

On y retrouvera sans doute les trois œuvres les plus connues du compositeur français à commencer par son sublime Requiem, associé comme souvent sur scène ou sur disque au Cantique de Jean Racine. À noter qu’Eva Langeland Gjerde (soprano) et Alexander de Jong (baryton), les deux solistes du Requiem, proviennent du Lyon Opéra Studio qui forme et prépare les grands interprètes de demain.

Sans surprise, la troisième œuvre au programme sera la merveilleuse Pavane en fa dièse mineur, op. 50, le tout placé sous la direction musicale de Benedict Kearns.

Hommage à Gabriel Fauré – Vendredi 22 et samedi 23 novembre à 20 h à la basilique Saint-Bonaventure et vendredi 29 novembre à 20 h au théâtre Théo-Argence – www.opera-lyon.com