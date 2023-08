Le métro B va reprendre du service samedi 19 août 

Après trois semaines d’arrêt, les utilisateurs du métro B vont pouvoir reprendre la ligne à partir du samedi 19 août. Des restrictions horaires ponctuelles seront mises en place jusqu’au mois d’octobre pour continuer l’agrandissement de la ligne.

C’est un petit ouf de soulagement pour certains Lyonnais. Arrêté depuis le 31 juillet, le métro B va enfin rouvrir ses portes à partir du samedi 19 août. Le Sytral ayant profité de la période estivale pour poursuivre les travaux de prolongement de ligne jusqu'à Saint-Genis-Laval des bus relais étaient jusqu'ici mis en place entre les gares de Part-Dieu et d’Oullins.

Pour rappel, deux nouvelles stations doivent le voir le jour à l'automne à Oullins centre et Hôpital Lyon Sud après un agrandissement de ligne B de 2,4 km.

Encore des soirées de fermeture

D’ici la fin du mois d’août, quelques aménagements d'horaires seront encore opérés par les TCL sur métro B afin de permettre au Sytral de finaliser ses travaux. Les lundis 21 et 28 août, la ligne sera fermée à partir de 21h15, et dimanche 27 août elle n'ouvrira qu'à partir de 14 heures.

Les travaux se poursuivront ensuite en septembre et en octobre, entraînant de nouvelles fermetures en soirée. Tous les lundis et mardis, à partir du 4 et 5 septembre jusqu’au 2 et 3 octobre, la ligne sera fermée à partir de 21h15. Les dimanches 3 et 10 septembre, le métro commencera a circuler à partir de 14 heures.

