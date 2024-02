Le métro B à l’arrêt ce week-end à Lyon 

Les travaux de "fiabilisation" du métro B nécessiteront la fermeture de la ligne le samedi 2 et le dimanche 3 mars, à Lyon, Villeurbanne et Saint-Genis-Laval.

Déjà fermée pendant toute une matinée le dimanche 11 février, la ligne B du métro affichera de nouveau porte close le samedi 2 et le dimanche 3 mars. Durant cette fermeture, les équipes de TCL et de Sytral Mobilités en profiteront pour procéder à des travaux de fiabilisation de la fine prolongée jusqu’à Oullins centre et Saint-Genis-Laval l’automne dernier et automatisée avant cela. « Des adaptations sont nécessaires sur les systèmes afin d’optimiser la performance du métro", expliquent les TCL. D’autres travaux devront également être menés afin de permettre au métro B ""d'accueillir à l'automne 2024 de nouvelles rames longues de 4 voitures".

Des bus relais en attendant la reprise

Des bus relais seront mis à disposition des usagers durant l’interruption du trafic entre les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Jusqu’à 9 heures les bus circuleront avec une fréquence de 8 à 15 min.

Samedi

Premier départ de Gare Part-Dieu : 4h45

Premier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 4h40

Dernier départ de Gare Part-Dieu : 1h56

Dernier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 1h51

Dimanche