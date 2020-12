Le maire de Lyon tire son chapeau et salue le courage de la maire démissionnaire de Marseille

Michèle Rubirola, maire de Marseille depuis juillet 2020, a annoncé sa démission mardi. Grégory Doucet, le maire de Lyon, lui rend hommage : "l'humilité en politique n'est pas si courante, je lui tire mon chapeau".

Michèle Rubirola, maire écologiste de Marseille depuis juillet 2020, a annoncé sa démission mardi.

"On peut rendre hommage à Michèle Rubirola d'avoir eu le courage de dire "ma santé ne me permet pas de tenir cette fonction". Elle a eu des ennuis de santé après l'élection. Le fait de ne pas sentir en capacité de relever tous les défis, et Marseille en a énormément à relever, est une belle preuve d'humilité. L'humilité en politique n'est pas si courante", souligne le maire de Lyon, Grégory Doucet.

"Il fallait avoir du courage pour le faire"

"Etre capable de reconnaître, pas forcément ses faiblesses mais ses limites, et en toute honnêteté être capable de dire "vu les attentes, vu les enjeux, je ne me sens pas en capacité de", véritablement moi je dis chapeau à Michèle Rubirola. Il fallait avoir un certain courage pour le faire", poursuit le maire de Lyon.

Et à Lyon ? Dans quel état d'esprit est le maire de Lyon quelques mois après son élection ? "La charge est lourde, je ne vous le cache pas, mais la volonté est là, le courage est là, l'envie est là, l'enthousiasme là, on arrive à relever le défi", explique Grégory Doucet.